Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट ने मचाई खलबली, 15 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

सरमा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- दिल्ली विस्फोटों के बाद सोशल मीडिया (Social Media Post On Delhi Blast) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में कल की गई 6 गिरफ्तारियों के अलावा, हमने रात में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है।