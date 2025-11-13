Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast की साजिश के लिए उमर को कितने मिले थे पैसे? हो गया खुलासा, जानें उन रुपयों से क्या खरीदा गया?

दिल्ली विस्फोट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल, अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर पैसे इकड़े किए, जो उमर को सौंपे गए। जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Nov 13, 2025

दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध उमर नबी। फोटो- (IANS)

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में एक और बड़ा खुलासा है। यह पता चल गया है कि दिल्ली विस्फोट की साजिश रचने के लिए संदिग्ध डॉ उमर नबी और उसके साथियों को कितने रुपये मिले थे।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह बताया है कि उमर और उसके साथियों ने साजिश को अंजाम देने के लिए लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए थे।

पुलिस के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन नाम ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये जुटाए, जो बाद में डॉ. उमर मोहम्मद को सौंप दिए गए।

संदिग्धों ने 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा

जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि संदिग्धों ने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपये का 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा था।

ऐसा संदेह है कि इस उर्वरक का इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में किया गया था, जिससे लाल किले के पास विस्फोट हुआ।

सूत्रों ने आगे बताया कि उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद था, जिससे समूह के भीतर मतभेदों का संकेत मिलता है। गोपनीयता बनाए रखने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उमर ने दो से चार सदस्यों वाला एक निजी सिग्नल समूह बनाया था, जिसके माध्यम से केमिकल और टारगेट के बारे में बातचीत होती थी।

10 मिनट तक मस्जिद में रुका था उमर

इसके साथ, दिल्ली विस्फोट मामले में एक और महत्वपूर्ण खुलासे हुआ है। जांचकर्ताओं को पता चला कि विस्फोट से कुछ मिनट पहले, उमर मोहम्मद पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था, जहां वह लाल किले की ओर जाने से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक रुका था।

स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्राप्त इस विवरण की अब जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी साथी से मिला था या उसे वहां अंतिम समय में निर्देश मिले थे।

10 नवंबर को हुआ था विस्फोट

बता दें कि यह विस्फोट 10 नवंबर को शाम लगभग 6.52 बजे हुआ, जिससे दिल्ली में हड़कंप मच गया और तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए गए। यह विस्फोट भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक के पास हुआ।

घटना के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है ।

#Delhiblastमें अब तक

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट ने मचाई खलबली, 15 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

Delhi Blast की साजिश के लिए उमर को कितने मिले थे पैसे? हो गया खुलासा, जानें उन रुपयों से क्या खरीदा गया?

Delhi Blast: ‘यह तो आतंकी हमला है’, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान, कहा- भारत को अब…

Delhi Blast में 2 मौलवियों की क्या रही भूमिका? 19 अक्टूबर को कश्मीर में हुआ था कुछ ऐसा, जिससे मच गई थी खलबली!

Delhi Blast: धमाके वाली कार चलाने वाले का DNA सैंपल से मैच, परिवार को भी पता था कि…

Watch the video.. निगम अफसरों का कमाल, भवन बनाया ही नहीं, संधारण के नाम पर कर दिया 13 लाख का टेंडर

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Supreme Court

SIR पर याचिकाकर्ताओं से पूछा, ‘इतनी आशंका क्यों?’, चुनाव आयोग से मांगा SC ने जवाब

Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

13 Nov 2025 09:52 am

Hindi News / National News / Delhi Blast की साजिश के लिए उमर को कितने मिले थे पैसे? हो गया खुलासा, जानें उन रुपयों से क्या खरीदा गया?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
पटना

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

jyoti singh
पटना

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Vote counting by EVM
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.