भारतीय एयरस्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद, पाबंदी अवधि बढ़ाई गई

पक्ष प्रभाव नुकसान

भारतीय एयरलाइंस (एयर इंडिया, इंडिगो आदि) पाकिस्तानी एयरस्पेस न इस्तेमाल करने से यूरोप, अमेरिका और मध्य एशिया जाने वाली उड़ानों का रूट लंबा हो गया। ईंधन खपत 20-30% बढ़ी, उड़ान समय 1-2 घंटे ज्यादा। एयर इंडिया को सालाना 600 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च। किराए में 10-15% वृद्धि संभव।

पाकिस्तानी एयरलाइंस (PIA) भारतीय एयरस्पेस बंद होने से सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया रूट्स पर घूमना पड़ रहा। चीन या अरब सागर वाले वैकल्पिक रूट अपनाने पड़ रहे। PIA की परिचालन लागत 25% बढ़ी, यात्रा समय 2-3 घंटे ज्यादा। पहले से वित्तीय संकट में कंपनी की मुश्किलें और गंभीर।