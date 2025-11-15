दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, चार आतंक के आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द

गिरफ्तार व्यक्तियों में डॉ. मुजम्मिल शकील, सहारनपुर के डॉ. अदील राथर (7 नवंबर को गिरफ्तार, जिनके अनंतनाग अस्पताल लॉकर से AK-56 राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ) तथा लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद (जिन्हें साजिश की पूरी जानकारी थी और योजना को 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी से जोड़ा गया) शामिल हैं। मुख्य आरोपी काजीगुंड निवासी डॉ. मुजफ्फर अहमद अगस्त में अफगानिस्तान भाग गया, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसे 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का भंडाफोड़ बताया है और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।