24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ PIL, CBI जांच की मांग, फर्जी वकीलों पर भी सख्त एक्शन का आग्रह

Cockroach Janta Party: सुप्रीम कोर्ट में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के खिलाफ PIL दर्ज किया है। साथ ही, सीबीआई जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

May 24, 2026

Cockroach Janata Party

कॉकरोच जनता पार्टी। (फाइल फोटो)

देश की शीर्ष अदालत की गरिमा को तार-तार करने वाले एक मामले ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींच लिया है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम का एक ग्रुप खुद को राजनीतिक पार्टी बताता है। साथ ही जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि यह ग्रुप अदालत की टिप्पणियों को खुले आम अपनी कमाई और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है।

याचिका में आगे कहा गया है कि ये लोग कोर्ट की बातों को व्यापार, ऐप प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और खतरनाक है।

अदालत की गरिमा का सौदा

याचिका दायर करने वालों का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया अब धीरे-धीरे एक कमोडिटी बनती जा रही है। जहां पहले अदालत की टिप्पणियां कानून और न्याय के लिए होती थीं, वहां अब कुछ लोग उन्हें अपना प्रचार अभियान और कमर्शियल गेम चलाने के लिए यूज कर रहे हैं।

'कॉकरोच जनता पार्टी' पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को लेकर प्रचार सामग्री बनाई, डिजिटल कैंपेन चलाए और यहां तक कि व्यापारिक गतिविधियों में भी इनका इस्तेमाल किया।

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो, और बेहतर होगा कि सीबीआई इसकी जांच करे। साथ ही फर्जी वकीलों का मुद्दा भी उठाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि कई ऐसे लोग वकालत कर रहे हैं जिनके पास फर्जी डिग्री हैं। ये लोग अदालती प्रक्रिया को और बदनाम कर रहे हैं।

फर्जी वकीलों का खतरा

देश भर में फर्जी वकीलों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। कई युवा वकील शिकायत करते हैं कि असली मेहनत करने वाले प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि बाजार में सस्ते और फर्जी डिग्री वाले लोग घुस चुके हैं।

याचिका में इस पर भी जोर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में सख्त कदम उठाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि असली वकीलों की इज्जत बचे और न्याय व्यवस्था मजबूत हो।

ये भी पढ़ें

Cockroach Janta Party के समर्थन में आए सोनम वांगचुक, बीजेपी का दावा आधे फॉलोअर पाकिस्तान से
राष्ट्रीय
sonam wangchuk on Cockroach Janta Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

24 May 2026 07:07 pm

Hindi News / National News / सुप्रीम कोर्ट में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ PIL, CBI जांच की मांग, फर्जी वकीलों पर भी सख्त एक्शन का आग्रह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत-अमेरिका वार्ता में नस्लीय टिप्पणियों पर बोले मार्को रुबियो- ‘हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं’

S Jaishankar-Marco Rubio
राष्ट्रीय

फाल्टा से जीत दर्ज करने वाले BJP के देबांगशु पांडा पर 17 मुकदमे, डकैती-हत्या समेत गंभीर धाराओं में कई आरोप

Debangshu Panda Criminal Cases
राष्ट्रीय

Balochistan में पाकिस्तानी सेना का जुल्म: दो निर्दोष युवाओं की हत्या से मचा हड़कंप

Pakistan's death squad in Balochistan
राष्ट्रीय

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी एक और मांग, बोले-‘जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम नहीं रुकेंगे’

Rahul Gandhi on dharmendra pradhan
राष्ट्रीय

राहुल गांधी का दावा- ‘BJP सरकार एक साल में गिर जाएगी’, संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब

Pm Modi Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.