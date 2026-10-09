‘कितनों को रोकोगे, देश में 140 करोड़ लोग हैं’, दिल्ली जा रहे प्रदर्शनकारियों को ट्रेनों से उतारने पर CJP का पलटवार

इसी बीच सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कितनों को रोकोगे, देश में 140 करोड़ लोग हैं।' संगठन की इस पोस्ट को प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को रोके जाने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। CJP का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।