फिल्म इंडस्ट्री के जुनूनी निर्माताओं की दर्दभरी दास्तान, किसी को मिला धोखा तो कोई आया सड़क पर

अमिताभ बच्चन ने भी नब्बे के दशक में तय किया कि वो अपना ब्रांड और बड़ा करेंगे, एबीसीएल के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। फिल्में, टीवी सीरियल और दूसरे शोज बनाने के लिए। तेरे मेरे सपने बनाई भी, जो ठीक-ठाक चली। फिर गलती कहां हुई? एक साथ कई मोर्चे खोलने की गलती। मिस वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन, कई सारे टीवी सीरियल की डमी और हद से ज्यादा भारी स्टाफ एबीसीएल को ले डूबा। नतीजा, वही बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा। करोड़ों का कर्ज सिर पर चढ़ गया। उस समय अभिषेक भी काम करने लायक नहीं हुए थे। अमिताभ बच्चन एक दिन खुद सड़क पार कर अपने पुराने दोस्त यश चोपड़ा से मिलने पहुंचे और कहा कि किसी भी तरह उन्हें किसी फिल्म में काम दिला दे। उनका बेटा आदित्य उन दिनों अपनी दूसरी फिल्म मोहब्बतें की कास्टिंग कर रहा था। अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म साइन कर ली। इसके तुरंत बाद उन्हें टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति शो का मेजबान बनने का निमंत्रण मिला। इस तरह से धीरे-धीरे करके बिग बी ने अपना कर्जा उतारा और कसम खा ली कि वे कभी अब फिल्म निर्माण में नहीं उतरेंगे।