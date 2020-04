उद्धव के सामने तीन विकल्प, फिर क्यों किया पीएम मोदी को फोन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता का संकट आ गया है। इसी के चलते ठाकरे ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ठाकरे की फिलहाल पहली कोशिश उन्हें विधान परिषद में नामित किए जाने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर महाराष्ट्र के राज्यपाल की हरी झंडी पाना है। हालांकि यह इतना आसान ना होने पर ही मुंबई से दिल्ली को फोन लगाया गया।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के सूत्रों ने बताया कि ठाकरे ने मौजूदा संकट के समाधान में प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा। वहीं, मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन के लिए उनके नामांकन पर "खेली जा रही राजनीति" पर नाखुशी व्यक्त की है।

पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत राज्य विधायिका का सदस्य बनने के लिए छह महीने का समय लिया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण उपचुनाव नहीं हो सकता है, और इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका राज्यपाल द्वारा उन्हें उच्च सदन के लिए नामित किया जाना है।

Maharashtra CM Uddhav Thackeray called PM about his nomination. He asked for help, saying if it doesn’t happen he will have to resign. PM said he will look at the matter and get more details: Sources tell ANI (File pics) pic.twitter.com/GPUgx62CG8