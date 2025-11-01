नक्सलियों को PM मोदी की चेतावनी! कहा- भारत को माओवादी आतंक से कराएंगे मुक्त, CG में कही ये बड़ी बातें

साथियों छत्तीसगढ़ की हवाई और रेल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर जैसे शहर अब सीधे फ्लाईट से कनेक्टेड हैं। कभी छत्तीसकगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था आज इंडस्ट्रियल के लिए भी जाना जाता है। साथियों बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है। उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री हर सरकार का अभिनंनद करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया तब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थीं। मुझे खुशी है आज वो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और साय की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रहे हैं।