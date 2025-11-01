Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

नक्सलियों को PM मोदी की चेतावनी! कहा- भारत को माओवादी आतंक से कराएंगे मुक्त, CG में कही ये बड़ी बातें

CG Rajyotsav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर राज्य की 25 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करते हुए एक ‘नए युग’ के सूर्योदय की घोषणा की।

7 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 01, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (photo source- ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (photo source- ANI)

CG Rajyotsav 2025: प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन होने के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री शीघ्र ही सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता, मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारों के साथ भाषण की शुरुआत की।

छत्तीसगढ़ी अंदाज में PM मोदी ने किया संबोधन

CG Rajyotsav 2025: पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, प्रदेश के लोकप्रिय एवं उर्जावाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री मंडल में मेरे वरिष्ठ साथी अरुण साव, विजय शर्मा और विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ से कोने-कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई-बहनी, लइका, सियानों को हाथ जोड़ कर जय जोहर। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 साल पूरा कर लिया है। भाईयो और बहनों के रजत समारोह में छत्तीसगढ़िया के भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा

आप सब भली भांति जानते हैं। मैंने भजपा के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का भी दौर देखा है और बीते 25 साल में सफर का स़ाक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभति है। साथियों हमने 25 साल की यात्रा पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है। और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है।

छत्तीसगढ़ को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर

मेरा एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग बताइए। अपना फोन निकालिए और फ्लैश जलाइए। ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है। आपके हथेली में नए सपनों का सूरज उग गया है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की नई रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी आपकी भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को आपको सौंपा था। साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि ये छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। छत्तीसगढ़ के आप सभी भाइयों-बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। जो बीज 25 साल पहले बोया गया था। आज यह विकास का वट वृक्ष बन गया है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नई विधानसभा मिला है।

छत्तीसगढ़ में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मुझे एक जनजातीय संग्रहालय को देने का अवसर मिला। 14 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सभी विकास कार्यों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां एक पूरी पीढ़ी बदल गई है।

PM बोले- सड़कों तक पहुंचा नेटवर्क

यहां युवाओं की एक पूरी पीढ़ी है। जब छत्तीसगढ़ बना था, तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। गांवों में सड़कों का नामुनिशान नहीं थी। आज 40 हजार किलो मीटर तक सड़कों का नेटवर्क पहुंच चुका है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। नए-नए एक्सप्रेस-वे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में पहले बहुत समय लगते हैं। अब यह समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए फोरलेन हाईवे का नया शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा।

साथियों छत्तीसगढ़ की हवाई और रेल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर जैसे शहर अब सीधे फ्लाईट से कनेक्टेड हैं। कभी छत्तीसकगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था आज इंडस्ट्रियल के लिए भी जाना जाता है। साथियों बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है। उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री हर सरकार का अभिनंनद करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया तब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थीं। मुझे खुशी है आज वो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और साय की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रहे हैं।

CG Rajyotsav 2025: भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए किया काम- बोले पीएम मोदी

साथियों मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मैं जानता हूं कि गरीब की चिंता और बेबसी क्या होती है। जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया। तौ मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, कमाई, पढ़ाई और सिंचाई की सुविधा इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया। हमारे रायपुर में एम्स है, मुझे याद है देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था।

आज यहां करीब साढ़े पांच हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। हमारा प्रयास है गरीबों को सम्मान का जीवन मिले। क्योंकि कच्चे घरों की जिंदगी गरीबों को और निराश करती है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 सालों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। साथियों ये दिखाता है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है।

घर-घर तक सस्ती गैस पहुंचाने का संकल्प- मोदी

मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने। आप की जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज इंटरनेट तक पहुंच चुका है। कुछ परिवारों के लिए गैस सिलेंडर सपना होता था। अमीर के घर सिलेंडर आता था, तो गरीबों को लगता था कि मेरे घर यह कम आएगा। गैस कनेक्शन आज घर घर तक पहुंच गया है। अब पाइप के जरिए घर-घर तक सस्ती गैस पहुंचाने का संकल्प लिया है।

कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा- बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से अपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने दशकों तक आप लोगों के साथ अन्याय किया है।

देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में रहती है। यह एक आदिवासी समाज है जिसका गौरवशाली इतिहास है। उनका योगदान भारत के लिए रहा है। देश को उनके योगदान को जानना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मिल गया। मोदी ने कहा कि इसमें आजादी से पहले 150 साल से ज्यादा समय तक आदिवासी समाज के संघर्ष के इतिहास को दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी। यह संग्रहालय भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

हमारी सरकार आदिवासी विरासत की रक्षा कर रही- पीएम मोदी

मोदी ने कहा कि साथियों, एक तरफ हमारी सरकार आदिवासी विरासत की रक्षा कर रही है। वहीं, आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दिया जा रहा है। आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांवों में विकास की नई रोशनी ला रहा है। आजाद भारत में आदिवासी इलाकों में 80 हजार करोड़ रुपए के पैमाने पर कभी काम नहीं हुआ। इसी प्रकार सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास की राष्ट्रीय योजना पीएम जन मन योजना के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो से आदिवासी समाज वनोपज संग्रहण करता है।

पहले डॉक्टरों और टीचरों को बम से उड़ा दिया जाता था

पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलियों के कारण सड़कों से आदिवासी वंचित रहे। बच्चों को स्कूल नहीं मिले। बीमारों को अस्पताल नहीं मिले। लोगों को बम से उड़ा देते थे। डॉक्टरों और टीचरों को बम से उड़ा दिया जाता था। मोदी ने कहा कि दशकों तक देश में शासन करने वाले आप लोगों को आपके हाल पर छोड़कर, एयर कंडीशन कमरों पर बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते थे।

मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता। जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के सवा 100 जिले माओवादी आतंक के चपेट में थे। अब सवा 100 जिलों में से सिर्फ तीन जिले ही बचे हैं, जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है।

मोदी बोले- गारंटी देता हूं हिंदुस्तान का हर कोना माओवाद मुक्त होगा

CG Rajyotsav 2025: मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वह तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देशभर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुत लोगों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था।

मोदी बोले- अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा

पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलियों ने बंदूक और हथियार छोड़कर देश के संविधान को स्वीकार किया है। माओवादी आतंक के खात्मे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, जहां कभी बम और बंदूकों का खौफ था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के टिकपल्ली गांव को 7 दशक बाद पहली बार बिजली मिली है। आजादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ के रिकायवा गांव में स्कूल बनाने का काम शुरू हो गया है। जिस गांव को कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है।

बस्तर जैसे इलाके में अब जश्न का माहौल

CG Rajyotsav 2025: मोदी ने कहा कि आज बस्तर जैसे इलाके में डर का नहीं बल्कि जश्न का माहौल है। वहां बस्तर पण्डुम और बस्तर ओलम्पिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़े हैं, तो इस चुनौती से निपटने के बाद हमारी गति कितनी तेज हो जाएगी। आने वाला साल छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है, इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है।

मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहूंगा कि यह आपका समय है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी है कि मोदी हर कदम, हर संकल्प के साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई-बहन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।

खबर शेयर करें:

