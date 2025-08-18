रामटेक-शिकारा रेललाइन के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान



अब तक इन्होंने किए हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अभियान में प्रमुख रूप से भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया, नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, राजेश त्रिवेदी, संतोष नगपुरे, लालू राय, विनोद सोनी, संजय खंडाइत, संतोष पंजवानी, दीपू मिश्रा, भुवनेश कुलहाडे, संजय सोनी, अंशुल चौरसिया, दीपू कनोजिया, अनूप मिश्र, कविता शर्मा, उर्मिला उइके, अनुसुइया पटवा, रानी बघेल, निधि दुबे, वंदना वैस अनीता राठौर, किरण वाहने, राजिक अकील, अजय मिश्रा, गोलू पटेल, किरण जैन, तेजबली सिंह, जीतेन्द्र यादव, डॉ. दिनेश शर्मा, शुभम राजपूत, विनायक शर्मा, नवल श्रीवास्तव, मोनू राय सहित अन्य ने हस्ताक्षर कर मांग का समर्थन किया है।