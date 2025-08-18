रामटेक-शिकारा रेललाइन के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान

सिवनी. जिले की बहुप्रतीक्षित मांग रामटेक से शिकारा रेल लाइन के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में जनप्रतिनिधि, नागरिक अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इसको लेकर नागरिकों में खासा उत्साह है। हस्ताक्षर के लिए पहुंचे नागरिकों ने कहा कि शिकारा से रामटेक रेल मार्ग के निर्माण से जिले के विकास के नवीन अवसर तो मिलेंगे ही यह जिले वासियों के लिए यातायात का एक सुगम साधन होगा। इस रेल मार्ग की मांग को पूरा करने के लिए हम हमें एक व्यापक जन आंदोलन करना होगा। इसके प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान की जिला मुख्यालय से शुरुआत करने के साथ ही अब जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जन जागृति अभियान चलाया जाएगा।
रामटेक-शिकारा रेल मार्ग के मांग पत्र पर हस्ताक्षर अभियान में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल के प्रमुख नेताओं के साथ ही शासकीय कर्मचारी, छात्र-छात्राएं और आमजन समर्थन के तौर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आयोजन के सम्बंध में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी ने कहा कि जिले वासियों की इस मांग को पूरा करना न सिर्फ जिले की जनता बल्कि रेल विभाग के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी 250 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।
अब तक इन्होंने किए हस्ताक्षर
हस्ताक्षर अभियान में प्रमुख रूप से भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया, नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, राजेश त्रिवेदी, संतोष नगपुरे, लालू राय, विनोद सोनी, संजय खंडाइत, संतोष पंजवानी, दीपू मिश्रा, भुवनेश कुलहाडे, संजय सोनी, अंशुल चौरसिया, दीपू कनोजिया, अनूप मिश्र, कविता शर्मा, उर्मिला उइके, अनुसुइया पटवा, रानी बघेल, निधि दुबे, वंदना वैस अनीता राठौर, किरण वाहने, राजिक अकील, अजय मिश्रा, गोलू पटेल, किरण जैन, तेजबली सिंह, जीतेन्द्र यादव, डॉ. दिनेश शर्मा, शुभम राजपूत, विनायक शर्मा, नवल श्रीवास्तव, मोनू राय सहित अन्य ने हस्ताक्षर कर मांग का समर्थन किया है।