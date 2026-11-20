इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय है। सन 1931 में स्थापित यह कला के समृद्ध संग्रह और अद्वितीय वस्तुओं के लिए जाना जाता है और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा यह पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी है।



पुरातत्व, कला और साहित्य में व्यापक शोध गतिविधियों और प्रकाशनों को जारी करता है। इसकी रॉक आर्ट गैलरी में 14,000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व भारत में प्रदर्शित प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करते हुए संग्रहालय, देश में पहली बार संग्रहालय बन गया है ताकि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो।



इतिहास

एक संग्रहालय मूल रूप से सन 1863 में उत्तर-पश्चिम प्रांत के गवर्नर जनरल सर विलियम मुइर द्वारा 1882 में अनिर्दिष्ट कारणों के लिए बंद होने से पहले इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। संग्रहालय फिर से खोलने की पहल को इलाहाबाद के तत्कालीन राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने लिया था।

नगर बोर्ड, मदन मोहन मालवीय और तत्कालीन अग्रणी अख़बार पायनियर जैसे दिग्गज, संग्रहालय को अंततः सन 1931 में नगर निगम भवन में खोला गया था। अंतरिक्ष की बाधा के कारण, संग्रहालय को वर्तमान इमारत में अल्फ्रेड पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वर्तमान संग्रहालय की इमारत की आधारशिला 14 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और संग्रहालय सन 1954 में जनता के लिए खोला गया था। सन 1985 में इसे राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था।



संग्रह

चन्द्रशेखर आजाद की पिस्तौल, एक बछेड़ा मॉडल 1903 पॉकेट हथौड़ा अर्ध-ऑटो 32 बोर, संग्रहालय के प्रवेश द्वार में प्रदर्शित और संरक्षित है। आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस कर्मियों के साथ लंबी गोलीबारी के बाद खुद को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसी साल संग्रहालय की स्थापना की गई।

संग्रहालय में रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक द्वारा चित्रित 19 विशेष कैनवास हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में एक सहित दुनिया भर में 10 रोरिक हॉल हैं।

संग्रहालय की लाइब्रेरी 25,000 पुस्तकों को संग्रह करती है जिसमें लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी के दुर्लभ संग्रह शामिल हैं- प्राचीन रोमन और यूनानी विद्वानों के अनुवादित काम

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