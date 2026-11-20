बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ के हृदय हजरत गंज में गोमती नदी के हनुमान-सेतु पुल के ठीक सामने परिवर्तन चौक के बाद बना हुआ एक उद्यान है। इसमें खुर्शीद जैदी और सआदत अली का मकबरा बना हुआ है। जिसके आस-पास उद्यान विकसित क्या हुआ है कि इस उद्यान का नाम बदल कर उर्मिला वाटिका कर दिय़ा गया था।

एक आश्चर्यजनक सुंदर और साहसी महिला के सम्मान में निर्मित, बेगम हजरत महल, एक संगमरमर स्मारक लखनऊ में पुरानी विक्टोरिया पार्क में खड़ा है। इस स्मारक का निर्माण वर्ष 1962 में हुआ था। 15 अगस्त को राज्य सरकार ने 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के योगदान को मनाने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया था। इस स्मारक को फूलों के तार से सजाया गया था और नीयन ट्यूबों के साथ प्रबुद्ध हुआ था एक भव्य समारोह में उद्घाटन अवध के शाही परिवार के कोट के हथियारों के साथ एक संगमरमर का टैबलेट भी परिसर में रखा गया था।

लखनऊ के दिल में स्थित, बेगम हज़रत महल पार्क एक बार रैली भूमि का इस्तेमाल दशहरा और अन्य समारोहों के लिए किया गया था। आज, यह पार्क हजरतगंज क्षेत्र में सबसे शानदार बागों में से एक है। नेत्र पकड़ने वाले फब्बारे, पेड़, फूल और पत्थर वाह रास्ते से पार्क की सुंदरता को उजागर करता है जो शहर के दहन से राहत की सांस देता है। जगह की शांति और हरियाली के आस-पास बहुत से आगंतुक आते हैं जो वहां आते हैं और कुछ गुणवत्ता का समय बिताते हैं।

शाम को इस पार्क में दिल को खुश कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है, कई फव्‍वारे एक साथ चलते हैं और पार्क में मनोरम दृश्‍य प्रदान करते है।



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