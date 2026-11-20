विवरण : सम्मिलित प्रवेश परीक्षा (कैट) एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। यह कंप्यूटर पर ली जाने वाली परीक्षा है और इसका आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) सम्मिलित रूप से ली जाती है। मेरिट के आधार पर देश के प्रबंध संस्थानों के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। कैट परीक्षा रोटेशन पोलिसी के तहत अलग अलग आईआईएम द्वारा आयोजित करवाई जाती है। सन् 2009 से पहले, यह एक लिखित परीक्षा थी और एक दिन में ही इसे ले लिया जाता था। 1 मई, 2009 को घोषणा की गई कि कैट परीक्षा लिखित की बजाए कंप्यूटर के जरिए ली जाएगी।

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