कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में कोहराम मचा रहा है। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है ऐसे में बचाव ही इसका एक मात्र तरीका है। संक्रमण से बचने के लिए हाइजीन का ध्यान रखें। कोशिश करें कि घर में ही रहें। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क और ग्लव्स पहनें। मुंह को बिल्कुल न छूएं। साथ ही बाहर से आने पर साबुन से हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। खाने में विटामिन सी युक्त भोजन को शामिल करें। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा हल्के सर्दी—जुकाम में तुरंत घरेलू नुस्खे आजमाएं, इससे वायरस आपके कमजोर शरीर पर हमला नहीं कर पाएगा।

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