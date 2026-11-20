जिओनी एस10 लाइट (Gionee S10 Lite) चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जिओनी का नया बजट स्मार्टफोन है। इसमें एकसाथ तीन व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्लैश के साथ और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज, फिंगरप्रिंट सेंसर, 3100mAh बैटरी, 4G, VoLTE, वाई-फाई 802.11, ब्लूटूथ, माइक्रो-यूएसबी हैं। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 7.1 नॉगट ओएस पर आधारित कंपनी के इनहाउस एमिगो 4.0 यूआई पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 5.2 इंच की स्क्रीन, 1.4GHz स्नैपड्रैगन 427 प्रोसेसर और 4 जीबी की रैम दी गई है।

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