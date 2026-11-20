बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा अब मिसेज हरभजन सिंह बन चुकी हैं। 29 अक्टूबर 2015 को जालंधर में इनकी ग्रैंड वेडिंग हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद हरभजन 26 अक्टूबर 2015 को अपने घर पहुंचे थे। इसी दिन से इनकी शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। मेहंदी, हल्दी, संगीत और चूढ़ा जैसी तमाम रस्में धूमधाम से हुईं। भज्जी और गीता की शादी का कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2015, सोमवार को क्लब कबाना में मेहंदी की रस्म के साथ शुरू हुआ था। यहां रात को कलरफुल थीम पर मेहंदी की रस्म हुई। इसमें गीता बसरा के रिश्तेदार और सहेलियां भी शामिल हुईं। गीता को होटल में और भज्जी को घर पर उनकी मां ने मेहंदी लगाई थी।

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