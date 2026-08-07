इंफोसिस लिमिटेड देश की दिग्गज आईटी कंपनी है। जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह देश की उन आईटी कंपनियों में से एक है जिसके पास 30 से अधिक कार्यालय है। इंफोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में पुणे में एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा की गई। इनके साथ और छह अन्य लोग शामिल थे। जिनमें नंदन निलेकणि , एनएसराघवन, क्रिस गोपालकृष्णन, एस डी.शिबुलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा शामिल थे। राघवन के साथ आधिकारिक तौर पर कंपनी के पहले कर्मचारी.मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लेकर कम्पनी की शुरुआत की। कम्पनी की शुरुआत उत्तर मध्य मुंबई में माटुंगा में राघवन के घर में इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्रा लि के रूप में हुई जो एक पंजीकृत कार्यालय था।

और पढ़ें