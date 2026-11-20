देश के सबसे खूबसूरत लेक पैलेसेज़ में से एक है उदयपुर का लेक पैलेस। ये पैलेस पिछोला झील के बीच जग निवास द्वीप पर स्थित है। महाराणा जगत सिंह ने वर्ष 1743 में एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस महल का निर्माण किया। अब, महल एक 5-सितारा होटल में बदल गया है। इमारत की वास्तुकला जटिल शिल्प कौशल का एक सुंदर उदाहरण है। यह दुनिया में सबसे उत्तम महलों में गिना जाता है। सुंदर स्तम्भित छतें, कॉलम के साथ आंगन, उद्यान और फव्वारे महल के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। महल के कमरे गुलाबी पत्थर, पुते शीशे, मेहराब, और हरे कमल के पत्ते के साथ सजे हैं। कुश महल बड़ा महल, ढोला महल, फूल महल, और अज्जन निवास जैसे कई अपार्टमेंट हैं। महल में उपलब्ध सुविधाओं में एक बार, एक स्विमिंग पूल, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल हैं।



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