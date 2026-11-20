मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 02 अक्टूबर सन् 2000 में की गई थी। हालांकि इसका उद्घाटन 28 मार्च 2002 में हुआ था। इसे मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय मोदीपुरम मेरठ में है। इसे 21वीं सदी के पहले कृषि विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे मान्यता मिली हुई है।

कृषि क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीएससी एजी, बीटेक, बायोटेक, एमएससी के विभिन्न पाठयक्रम के अलावा बीवीएससी, एमवीएससी और पीएचडी समेत अन्य पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यहां एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को पहले शासन की नीति के अनुसार कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टेस्ट (कैटेट) देना होता है। यह टेस्ट रोटेशन प्रणाली में होता है। इस विश्वविद्यालय के रिसचर्स ने कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रिसर्च किए हैं। इस तरह यह विश्वविद्यालय ग्रामीणों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

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