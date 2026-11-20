मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की स्थापना उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत 29 मार्च 1981 को की गई थी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर के एतिहासिक महत्व को देखते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। स्थापना के बाद से अब एमडीए ने शहर के कई विकास कार्यों को पूरा किया है। एमडीए के तहत विकास मंजिल, नया मुरादाबाद, कांशीराम नगर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। इसके अलावा एमडीए ने कांठ रोड, दिल्ली रोड, रामपुर रोड, संभल रोड और गजरोला में कॉलोनियों का विकास किया है।

यहां बता दें कि मोरादाबाद जिले का भौगोलिक क्षेत्र 3493 वर्ग किलोमीटर है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अब मास्टर प्लान-2021 के तहत तेजी से कार्य कर रहा है। जिसे बढ़ती आबादी, वित्तीय विकास और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। साथ ही पुरानी वास्तुकला और शहर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

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