पत्रिका समूह ने "कीनोट" से एक कदम आगे बढ़ते हुए "कीनोट सलोन" की शुरुआत की है। इसमें हम देश भर के प्रमुख लोगों को लेकर आते हैं, जिनमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और कॉरपोरेट घराने के सीईओ से लेकर देश में अपनी एक अलग भूमिका रखने वाली प्रमुख शख्सियत। इसमें हम सोशल मीडिया के जरिए अपने फेसबुक पेजों पर साथ लाइव आते हैं और इन प्रमुख लोगों को आपसे संवाद का मौका देते हैं।

पत्रिका समूह के फेसबुक पर 135 नेशनल और हायपर लोकल पेज हैं, यह 'कीनोट सलोन' उसी पर आयोजित होता है। सवाल हमारे दर्शकों के लाइव होते हैं। मॉडरेटर उन सवालों को मेहमानों से पूछता है और मेहमान उनका लाइव में ही जवाब देते हैं। यह एक दोहरा संवाद है, जिसमें हम अपने मेहमानों को सीधे फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया की एक बड़ी दुनिया में लेकर जाते हैं और पत्रिका समूह के पाठकों एवं दर्शकों से रूबरू कराते हैं।

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