प्राची देसाई बॅालीवुड की जानी मानी अदाकारा हैं। इनका जन्म 12 Jun 1988 में गुजरात में हुआ था। प्राची ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सूरत से की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए वह पुणे चली गयी। 17 साल की उम्र में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। वे एकता कपूर के शो कसम से में बानी वालिया के किरदार में नजर आईं। प्राची ने अपने फिल्मीं करियर की शुरुआत फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन से की थी। अभी तक प्राची रॉक ऑन, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिला गाजियाबादर ,एक विलेन,तेरी मेरी कहानी, बोल बच्चन, लाइफ पार्टनर जैसी जानी मानी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।



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