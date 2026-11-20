समाजवादी पार्टी ने मेयर का टिकट मूल रूप से गुरसरांय के रहने वाले राहुल सक्सेना को दिया हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा खेर इंटर कालेज गुरसरांय में हुई। इसके बाद उन्होंने पीएमबी गुजराती कालेज इंदौर से पढ़ाई की और फिर इंदौर के ही क्रिश्चियन कालेज से एलएलबी किया। उनके पिता प्रभात सक्सेना भी वकील हैं और वह भी पहले राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। राहुल सक्सेना को अखिलेश टीम का सदस्य माना जाता रहा है। उन्हें समाजवादी युवजन की प्रदेश टीम में भी जगह मिली और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें झांसी विकास प्राधिकरण का मेयर का सदस्य भी नामित किया गया।

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