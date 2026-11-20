राजस्थान राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) की परीक्षा 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 नवम्बर से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तय की गई है। पात्रता के लिए परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा। परीक्षा दो स्तर के लिए होगी। REET में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता के लिए तीन वर्ष के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह कट ऑफ 36 प्रतिशत है। इसके अलावा किसी भी वर्ग को न्यूनतम अंक प्रतिशत में रियायत नहीं मिलेगी। REET 2018 के लिए राज्य सरकार ने 25 हजार अध्यपकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व पद की संख्या 40 हजार तक जा सकती है।

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