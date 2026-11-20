बॅालीवुड स्टार संजय दत्त जल्द ही फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर-3' में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के कई भाग इससे पहले रिलीज हो चुके हैं लेकिन संजय की एन्ट्री के बाद इस फिल्म को बड़े बजट की फिल्म माना जा रहा है। फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर-3' का निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया है। इस फिल्म में एक बार फिर एक्ट्रेस माही गिल राज घराने की रानी का किरदार निभा रही हैं। वह राजा से गैंगस्टर बने जिमी शेरगिल की पत्नी के रोल में दिखेंगी। हाल में फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह गाना संजय दत्त के निकनेम 'बाबा' की थीम पर तैयार किया गया है। इस गाने का संगीत सिद्धार्थ पंडित ने तैयार किया है। वहीं रेवंत शेरगिल ने इसे अपनी आवाज दी है। गाने में डे’विल ने रैपिंग भी की है। 'बाबा इज बैक' गाने में गोलीबारी और मारधाड़ देखने को मिलेगी। यह फिल्म 27 जुलाई को रिलीज होगी।

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