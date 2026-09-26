आंध्र प्रदेश में ‘प्रचार पर करोड़ों, बेरोजगारों को 3 हजार भी नहीं’, चंद्रबाबू सरकार पर YSRCP ने उठाए सवाल

ताडेपल्ली में YSRCP के केंद्रीय कार्यालय में बात करते हुए शिव शंकर ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के पास पहले से ही प्रचार के लिए विभाग और मीडिया की व्यवस्था है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ी।