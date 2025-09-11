नेपाल हिंसा के बीच 15 हजार कैदी फरार, सेना की फायरिंग में 2 की मौत

Nepal Jailbreak: नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते देशभर में अराजकता का माहौल है। इस हिंसा के बीच विभिन्न जेलों से लगभग 15,000 कैदियों के फरार होने की खबर सामने आई है। साथ ही, रामेछाप जिले में जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर सेना की फायरिंग में दो कैदियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।