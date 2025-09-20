Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए आतंकी यूसुफ की याद में बनेगा स्मारक और शोक सभा होगी आयोजित, मजूद अज़हर का था साला

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के खूंखार आतंकी मसूद अज़हर का परिवार भी मारा गया था। अब पाकिस्तान में मसूद के साले यूसुफ की याद में जैश-ए-मोहम्मद, स्मारक बनवाने के साथ ही शोक सभा का भी आयोजन करेगा।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

Mohammad Yusuf Azhar, brother-in-law of Masood Azhar
Mohammad Yusuf Azhar, brother-in-law of Masood Azhar (Photo - Patrika Graphics)

पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत ने सफलतापूर्वक 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के चलते पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे और सैकड़ों आतंकी भी मारे गए थे। इनमें जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के सरगना मसूद अज़हर (Masood Azhar) का परिवार भी मारा गया था, जिसकी पुष्टि भी हो गई है। मसूद के परिवार के वो सदस्य जो भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में मारे गए थे, उनमें उसका साला मोहम्म्द युसूफ अज़हर (Mohammad Yusuf Azhar) भी शामिल था। युसूफ भी जैश-ए-मोहम्मद में शामिल था। ऐसे में उसकी याद में जैश-ए-मोहम्मद ने एक फैसला लिया है।

स्मारक बनवाया जाएगा

युसूफ की याद में शावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में ही जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से एक स्मारक बनवाने की योजना है। हालांकि यह कब तक बनकर तैयार होगा, फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

शोक सभा का होगा आयोजन

युसूफ की याद में जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से 25 सितंबर को शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। यह शोक सभा पेशावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में आयोजित होगी और जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर और सदस्य भी इसमें शामिल होंगे।

आतंकियों की भी होगी भर्ती

जानकारी के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद, युसूफ की शोक सभा को नए आतंकियों की भर्ती के अभियान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में कई आतंकी मारे गए थे। ऐसे में जैश-ए-मोहम्मद को अब नए आतंकियों की तलाश है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

Operation Sindoor

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Sept 2025 02:25 pm

Published on:

20 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / World / ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए आतंकी यूसुफ की याद में बनेगा स्मारक और शोक सभा होगी आयोजित, मजूद अज़हर का था साला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.