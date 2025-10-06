Dhanteras: मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए? तो इस Diwali 2025 अपनी राशि के मुताबिक खरीदें ये शुभ चीजें

Diwali 2025: दीपावली न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है, जिसमें लोग कई तरह की नई चीजें खरीदते हैं।आइए हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन, क्या खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार।(Dhanteras 2025)