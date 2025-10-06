Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Dhanteras: मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए? तो इस Diwali 2025 अपनी राशि के मुताबिक खरीदें ये शुभ चीजें

Diwali 2025: दीपावली न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। जानिए दिवाली 2025 पर आपकी राशि के अनुसार कौन-सी वस्तुएं खरीदना आपके लिए सौभाग्यदायक रहेगा।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 06, 2025

Diwali 2025,Laxmi Puja,Diwali 2025 Shopping Horoscope, Dhanteras,

Diwali 2025 astrology shopping|फोटो सोर्स – Freepik

Diwali 2025: दीपावली न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है, जिसमें लोग कई तरह की नई चीजें खरीदते हैं।आइए हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन, क्या खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार।(Dhanteras 2025)

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए चांदी और सोना दोनों ही शुभ धातु हैं। आप चांदी के आभूषण, सिक्के या बर्तन खरीद सकते हैं। इससे आपको तरक्की और सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए चांदी की वस्तुएं बहुत शुभ होती हैं। आप चांदी के आभूषण या सिक्के खरीद सकते हैं। हीरा जड़ित आभूषण भी आपके लिए उत्तम रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए कांसे का बर्तन और सोना शुभ होता है। पन्ना आपके लिए शुभ रत्न है, जो आपकी किस्मत को बदल सकता है।

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों के लिए चांदी के आभूषण और चांदी के लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति शुभ होती है। आप चांदी का श्रीयंत्र या मोती की माला भी खरीद सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए सोना सबसे अच्छी धातु है। माणिक्य आपके लिए शुभ रत्न है, जो आपकी किस्मत को बढ़ा सकता है।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए कांसे या फूल के बर्तन शुभ होते हैं। पन्ना और मोती आपके लिए शुभ रत्न हैं, जो आपकी उन्नति में मदद कर सकते हैं।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए चांदी के आभूषण और बर्तन शुभ होते हैं। इससे आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तांबे के बर्तन और चांदी शुभ होते हैं। इससे आपको लाभ और सफलता मिलेगी।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए सोने के आभूषण और पीतल के बर्तन शुभ होते हैं। इससे आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी।

मकर राशि

मकर राशि के लोगों के लिए स्टील के बर्तन और वाहन शुभ होते हैं। इससे आपकी उन्नति और सफलता में वृद्धि होगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए स्टील के बर्तन और वाहन शुभ होते हैं। आप चांदी और सोना भी खरीद सकते हैं।

मीन राशि


मीन राशि के लोगों के लिए सोने और पीतल की वस्तुएं शुभ होती हैं। इससे आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें

Shani Yog on Diwali 2025: दिवाली पर बन रहा दुर्लभ योग, शनि की सीधी नजर इन 4 राशियों पर, बदल सकती है किस्मत
धर्म/ज्योतिष
Shani Vakri 2025,Diwali grah gochar, diwali 2025 grah gochar, diwali kab ki hai,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

06 Oct 2025 01:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dhanteras: मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए? तो इस Diwali 2025 अपनी राशि के मुताबिक खरीदें ये शुभ चीजें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से 1 दिन पहले बनेगा शुभ योग, इन राशियों को अपार धन का मिल सकता है वरदान

Shukra Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Karwa Chauth पर राशि के मुताबिक पहनें ये रंग की साड़ी, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

करवा चौथ 2025, lucky colours according to zodiac sign,Karwa Chauth 2025,
राशिफल

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर राशि के अनुसार करें ये खास उपाय, चंद्र दोष से मिल सकता है छुटकारा

zodiac sign,Kojagiri Purnima 2025,Sharad Purnima 2025,शरद पूर्णिमा उपाय
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 October 2025 : शरद पूर्णिमा का महायोग : 6 अक्टूबर को इन 5 राशियों पर हो सकती है महालक्ष्मी की विशेष कृपा, खुलेंगे धन-प्रगति के द्वार

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्योतिष से जानें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय

Sharad Purnima 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.