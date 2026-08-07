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Bihar Election

बिहार चुनाव: 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जानिए सीएम फेस तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

Patrika Special News

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कीर्ति आजाद के कांग्रेस में शामिल होने से क्या बदल गया है दरभंगा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, जानें जमीनी हकीकत

Bihar Election

kirti azad

Bihar Election

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