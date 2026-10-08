Dengue vs Chikungunya: मच्छर की प्रजाति बदलते ही बदल सकता है बीमारी फैलने का तरीका, NCBI से जानें डेंगू-चिकनगुनिया में क्या अंतर होता है

अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मुख्य रूप से 'एडीज' (Aedes) नाम के मच्छर के काटने से फैलते हैं। लेकिन इसमें दो प्रजातियां सबसे खास हैं एडीज एजिप्टी (Aedes aegypti) और एडीज एल्बोपिक्टस (Aedes albopictus)।एडीज एजिप्टी शहरी इलाकों में ज्यादा रहता है और यह डेंगू फैलाने में बहुत तेज़ होता है। वहीं, एडीज एल्बोपिक्टस जिसे हम एशियाई टाइगर मच्छर भी कहते हैं, थोड़ा सख्त मिजाज का होता है और ग्रामीण व ठंडे इलाकों में भी टिक जाता है। NCBI के एक शोध में पाया गया कि चिकनगुनिया के वायरस ने खुद में एक छोटा सा बदलाव (म्यूटेशन) किया, जिसके बाद यह एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर के अंदर बहुत तेजी से (मात्र 2 से 6 दिन में) पनपने लगा। मच्छर के बदलते ही चिकनगुनिया के फैलने की रफ्तार काफी बढ़ गई, जबकि डेंगू का वायरस मच्छर के अंदर पनपने में 8 से 12 दिन का समय लेता है।