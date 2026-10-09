Fasting During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में फास्टिंग करने वाली महिलाओं के बच्चे के वजन पर क्या असर पड़ सकता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से समझें

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, 2004 से जून 2025 तक (PubMed, Scopus, Web of Science) पर गर्भावस्था और फास्टिंग के रिश्ते को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 13 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं के डेटा और रिकॉर्ड्स का गहराई से विश्लेषण किया। इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या गर्भावस्था के दौरान मां का उपवास रखना बच्चे के वजन, जन्म के समय (Gestational Age) या समय से पहले डिलीवरी (Preterm Birth) के जोखिम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इतने बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययन के नतीजे स्वास्थ्य जगत और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को शामिल किया गया था।