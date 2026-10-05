Facial Yeast Infection: मुंहासे नहीं, चेहरे पर फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकते हैं ये छोटे-छोटे दाने, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण

Facial Yeast Infection क्या होता हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Facial Yeast Infection: चेहरे पर छोटे-छोटे दाने या पिंपल्स निकलना बेहद आम बात है। अक्सर लोग इन्हें साधारण मुंहासे (Pimples) मानकर बाजार में मिलने वाले तरह-तरह के फेस वॉश, क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी ये दाने ठीक नहीं होते, बल्कि और बढ़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि चेहरे पर दिखने वाले ये छोटे-छोटे दाने हमेशा सामान्य मुंहासे नहीं होते? जी हां, यह चेहरे पर होने वाला फंगल इंफेक्शन (Fungal Infection) या यीस्ट इंफेक्शन भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चेहरे पर प्राकृतिक रूप से कैंडिडा (Candida) या मालासेज़िया (Malassezia) नाम का यीस्ट (फंगस) पाया जाता है। सामान्य स्थिति में यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वातावरण या त्वचा की स्थिति बदलती है, तो यह फंगस जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है और चेहरे पर इंफेक्शन का रूप ले लेता है। आइए समझते हैं कि चेहरे के फंगल इंफेक्शन और आम मुंहासों में क्या अंतर है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।
नेचर रिसर्च के मुताबिक, हमारी त्वचा पर प्राकृतिक तेल और नमी होती है। लेकिन जब त्वचा का संतुलन बिगड़ता है, तो फंगस को पनपने का मौका मिल जाता है। चेहरे पर यीस्ट इंफेक्शन होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं;
अक्सर लोग फंगल इंफेक्शन को साधारण पिंपल्स समझकर गलत इलाज कर बैठते हैं। लेकिन दोनों में कुछ साफ अंतर होते हैं;
यही सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। सामान्य मुंहासों के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीम्स (जैसे सैलिसिलिक एसिड या एंटी-एक्ने जेल) या पिंपल पैच फंगल इंफेक्शन पर काम नहीं करते। अगर आप इन दानों पर एंटीबायोटिक क्रीम या स्टेरॉयड क्रीम लगाते हैं, तो फंगस कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ सकता है।
यदि आपको लगता है कि आपके चेहरे पर फंगल इंफेक्शन के लक्षण हैं, तो इन आसान बातों का ध्यान रखें;
अगर घरेलू देखभाल और सफाई के बावजूद आपके चेहरे के दाने 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हैं, खुजली बहुत ज्यादा बढ़ रही है या दाने पूरे चेहरे पर फैल रहे हैं, तो बिना देर किए किसी त्वचा विशेषज्ञ (Dermatologist) को दिखाएं। डॉक्टर सही जांच करके आपको सही एंटी-फंगल दवाएं देंगे, जिससे यह समस्या जल्दी और पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
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