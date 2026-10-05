Facial Yeast Infection: मुंहासे नहीं, चेहरे पर फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकते हैं ये छोटे-छोटे दाने, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण

Facial Yeast Infection: चेहरे पर छोटे-छोटे दाने या पिंपल्स निकलना बेहद आम बात है। अक्सर लोग इन्हें साधारण मुंहासे (Pimples) मानकर बाजार में मिलने वाले तरह-तरह के फेस वॉश, क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी ये दाने ठीक नहीं होते, बल्कि और बढ़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि चेहरे पर दिखने वाले ये छोटे-छोटे दाने हमेशा सामान्य मुंहासे नहीं होते? जी हां, यह चेहरे पर होने वाला फंगल इंफेक्शन (Fungal Infection) या यीस्ट इंफेक्शन भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चेहरे पर प्राकृतिक रूप से कैंडिडा (Candida) या मालासेज़िया (Malassezia) नाम का यीस्ट (फंगस) पाया जाता है। सामान्य स्थिति में यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वातावरण या त्वचा की स्थिति बदलती है, तो यह फंगस जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है और चेहरे पर इंफेक्शन का रूप ले लेता है। आइए समझते हैं कि चेहरे के फंगल इंफेक्शन और आम मुंहासों में क्या अंतर है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।