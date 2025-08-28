Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025 : आज किस पर बरसेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025 : मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक भविष्यफल पढ़ें। जानें आज किसे मिलेगा सफलता, धन लाभ, प्रेम में खुशियां और किन्हें बरतनी होगी सावधानी।

भारत

Dimple Yadav

Aug 28, 2025

Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025
Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025

Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025 : हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। 28 अगस्त 2025 का दिन सभी राशियों के लिए खास साबित हो सकता है। कुछ जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं तो कुछ को अपने व्यवहार और निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

आलस त्यागें और काम के प्रति सजग रहें। आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा। लाभदायक समाचार मिलेंगे। व्यापारिक कार्य विस्तार की योजना बनेगी। आवास संबंधी समस्या का समाधान संभव है।

ये भी पढ़ें

Today Tarot Rashifal 28 August 2025: मेष से मीन तक टैरो की चेतावनी और सलाह, जानिए स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कैसा रहेगा दिन?
राशिफल
Horoscope 28 August 2025, horoscope today, Tarot Horoscope 28 August 2025,

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

कम बोलें और काम ज्यादा करें। लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त हो सकती है। स्थायी संपत्ति का लाभ होगा। व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। जीवनसाथी से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

कम समय में कार्य पूरे होंगे। भोग-विलास में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक और राजकीय ख्याति में वृद्धि होगी। अधूरे काम सफलता से पूरे होंगे जिससे उत्साह बढ़ेगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

अनजाने में हुई गलती से पछतावा हो सकता है। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। व्यापार अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्यों में मित्रों की मदद मिलेगी। वाणी पर संयम जरूरी है।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

आपके कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त होगा। आर्थिक मनोबल बढ़ेगा। आज भागदौड़ अधिक रहेगी। अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें। पारिवारिक सुख-संतोष बढ़ेगा। उपहार मिलने के योग हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा। खर्चों में कमी करें। संतान से कष्ट हो सकता है।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

दिन की शुरुआत परिश्रम से होगी। आपकी मेहनत से सामाजिक क्षेत्र में विस्तार होगा। व्यवसाय में लाभदायक सौदे होंगे। विपरीत परिस्थितियों का सामना सफलता से कर सकेंगे।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। अचानक यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक निवेश से अच्छे फल मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी में बदलाव संभव है।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

लंबे समय से अटके आवास संबंधी मामले पूरे हो सकते हैं। प्रसिद्धि और सम्मान में वृद्धि होगी। संतान के विवाह संबंधी समस्या रह सकती है। अपने बलबूते पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

मानसिक चिंता बढ़ेगी। व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करें। समझदारी से कार्य करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखें।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

अपने कर्म के प्रति समर्पण और उत्साह से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। नौकरी में अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। आजीविका में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

आपकी कार्यकुशलता से लोग प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार विस्तार के लिए धन एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025 : करियर हो या क्रश, गणेश चतुर्थी पर क्या कहते हैं सितारे? जानें आज का दैनिक राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Updated on:

27 Aug 2025 06:08 pm

Published on:

28 Aug 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025 : आज किस पर बरसेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें दैनिक राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.