अगले 7 दिन इन 7 राशियों को आर्थिक लाभ, जानें किसे मिलेगा बुध का आशीर्वाद

Saptahik Rashifal financial condition 4 August To 10 August 2024: अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, इसके अलावा सिंह राशि में बुध वक्री होंगे। त्रिग्रही, बुधादित्य योग भी बनेगा। इसका सभी पर असर पड़ेगा। रविवार से शनिवार यानी 4 से 10 अगस्त के नए सप्ताह में मेष से मीन राशि वालों तक का करियर कौन सा मोड़ लेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, पारिवारिक आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें साप्ताहिक भविष्यवाणी मेष से मीन(Saptahik Rashifal Mesh Se Meen Ravivar To Shanivar)

भोपाल•Aug 04, 2024 / 05:59 pm• Pravin Pandey

साप्ताहिक राशिफल आर्थिक जीवन 4 अगस्त से 10 अगस्त 2024

Saptahik Rashifal financial condition 4 August To 10 August: अगस्त का पहला सप्ताह ग्रह गोचर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सप्ताह के दूसरे दिन 5 अगस्त सुबह 9.45 बजे ही ग्रहों के राजकुमार बुध सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। यह गोचर मिथुन और मीन राशि वालों को विशेष रूप से शुभ फल देगा। वहीं इसी सप्ताह सिंह राशि में बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। इसके अलावा त्रिग्रही और बुधादित्य योग भी बनेगा। जबकि शनि वक्री चाल से चल रही रहे हैं। इसका सभी प्राणियों पर असर पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल 4 अगस्त से 10 अगस्त 2024 में मेष से मीन तक सभी राशि के लोगों का जानें भविष्य (Saptahik Rashifal Mesh Se Meen Ravivar To Shanivar) ।