टैरो राशिफल 1 नवंबर 2025 : 1 नवंबर को कुंभ में चंद्रमा, किन राशियों को मिल सकता है धन लाभ और नई शुरुआत का अवसर?

Tarot Card Reading 1 November 2025 : हिन्दू पंचांग के अनुसार 1 नवंबर 2025, शनिवार का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर पड़ रहा है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आएगा। कुछ राशि वालों को आर्थिक लाभ और आत्मविश्वास में वृद्धि मिलेगी, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से आज के टैरो कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं।