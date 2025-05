Aadhaar कार्ड खो गया? घर बैठे मोबाइल से मिनटों में कर सकते हैं अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप बिना आधार नंबर याद रखे भी कैसे आसानी से अपना आधार कार्ड फिर से डाउनलोड या रिकवर कर सकते हैं। पहला स्टेप: ‘UIDAI की वेबसाइट’ पर जाएं अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में https://uidai.gov.in वेबसाइट को ओपन करें।

पूरा नाम (जैसे आधार में दर्ज है) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी (अगर कोई एक भी ऐड किया था तो) फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड डालें अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको Aadhaar नंबर (UID) चाहिए या Enrolment ID (EID)? यहां ‘Aadhaar Number’ सेलेक्ट करें।

चौथा स्टेप: आधार कार्ड डाउनलोड करें

अब स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा: ‘Your Aadhaar Number has been sent to your registered mobile/email.’ इसका मतलब है कि अब आपके पास आधार नंबर फिर से आ चुका है।अब आपके पास दोबारा से आधार नंबर है, तो इसे डाउनलोड करना भी आसान है।