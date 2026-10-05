पुदीना, धनिया और करी पत्ता को लंबे समय तक फ्रेश रखने के टिप्स, ऐसे करें स्टोर

पुदीना को फ्रेश रखने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक है इसे पानी वाले जार में रखना। इसके लिए सबसे पहले पुदीने की खराब, पीली या काली पत्तियों को अलग कर दें और डंठल के नीचे का थोड़ा हिस्सा काट दें। इसके बाद एक साफ जार में थोड़ा पानी भरें और इसमें पुदीने के डंठल खड़े करके रख दें। ध्यान रखें कि पानी सिर्फ डंठल तक रहे और पत्तियां पानी में न डूबें। जार को ऊपर से हल्के हाथ से पेपर या प्लास्टिक बैग से ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर कुछ दिनों के अंदर इस्तेमाल करना है तो इसे धूप और गर्मी से दूर कमरे के तापमान पर भी रखा जा सकता है। पानी को हर दो दिन में बदलते रहें। इस तरीके से पुदीना लंबे समय तक ताजा रह सकता है।