मां देह में ही विद्यमान है, बाहर कोई परिभाषा नहीं: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी

पर एक काम और होता है हमारे देश के इस विवाह फंक्शन में, जो मेरे ख्याल से अब तो देश के बाहर कहीं नहीं बचा, दिखाई भी नहीं देता। और आज इस देश में भी उस परंपरा का सम्मान नहीं है, हम उस परंपरा को अपमानित ही कर रहे हैं। वो परंपरा मेरी है—कन्यादान। आज कोई भी पढ़ी हुई महिला, बच्ची इस बात को सुन के खुश नहीं होती कि कन्या को क्या मान रखा है? सामग्री है क्या? उसका दान कर रहे हो। तो क्या हमारे महर्षि लोग इतने अज्ञानी थे कि वो इंसान को पदार्थ की श्रेणी में रखकर कोई बात कर रहे थे? हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच रही, तो ये हमारी तकलीफ है। जीवन का सारा का सारा दारोमदार इस एक शब्द पर है और वो भी मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरी दिव्यता का मूल स्वरूप है। वो बीज है, स्त्री की दिव्यता का बीज। वह वहां से उसकी दिव्यता प्रकट होना शुरू होती है, उसके पहले शादी से पहले नहीं हो सकती, वो देह में जी रही है। क्या होता है कन्यादान में? मेरी शादी सात फेरों में हो रही है, मंत्रों से हो रही है। शरीर काम कर रहा है, लेकिन शादी मंत्रों से, आत्मा से हो रही है। योग हम आत्मा का कर रहे हैं। तो जैसा शुरू में कहा, कि बीज पुरुष के पास है, स्त्री के पास बीज नहीं है। तो जो स्त्री के हिस्से का बीज है, पिता के पास उसका क्या हुआ? उसने अपना भी पुत्र को दे दिया, आगे पुत्र से पुत्र में चलता चला गया।