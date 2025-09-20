Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

मां देह में ही विद्यमान है, बाहर कोई परिभाषा नहीं: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage: ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर आज (20 सितंबर, शनिवार) पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari) ने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी बातें कहीं।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 20, 2025

Stree Deh Se Aage
मां देह में ही विद्यमान है, बाहर कोई परिभाषा नहीं: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Stree Deh Se Aage: राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इस दौरान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने कहा कि पेड़ खुद जिस पर फल लग रहे हैं, ये पेड़ देह है। धरती और धरती से लेकर पूरे पेड़ तक का जो स्वरूप है वह मां है। उस के ऊपर जो फल लगेंगे वह फल पिता का परिणाम लेकर आएगा। उसके अंदर सभी में बीज है। उनके अंदर नई पीढ़ी को तैयार करने की क्षमता है।

शरीर ही मां है- डॉक्टर गुलाब कोठारी

उन्होंने कहा, '' मेरा शरीर ही मेरी मां है। उसके बाहर मां की कोई परिभाषा नहीं है। लड़का हो या लड़की हो दोनों के शरीर मां निर्माण कर रहे हैं। एक ही माटी है। जिससे मां का शरीर बना है उसी से वह संतान का शरीर बना रही है। जिस अन्न से वह बड़ी हुई उसी अन्न से संतान का शरीर बनाया है। अपने ही अंश से…तो निश्चित रूप से देह में स्वयं मां ही है। इसके अलावा दूसरा कोई रूप मां का नहीं होता है।''

शरीर मां, भीतर जो प्राण चल रहे वह पिता: डॉक्टर गुलाब कोठारी

डॉक्टर कोठारी ने कहा,'' जिन पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, वह इस शरीर में प्रवाहित हैं। वही ये कार्यक्रमों को करवा रहे हैं। वही बोल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कार्यक्रमों का बड़ा महत्व है। अहम् ब्रह्मास्मि अगर मैं बोलता हूं तो पिताजी को भी अहम् ब्रह्मास्मि मानना पड़ेगा,नहीं तो मैं कैसे उनका अंश ब्रह्मास्मि हो सकता हूं। शरीर मां है…भीतर जो प्राण चल रहे हैं वह पिता है और जो ब्रह्म का ज्ञान है वह माता-पिता नहीं देते। माता-पिता जीवन का ज्ञान देते हैं। व्यवहार का ज्ञान देते हैं। जीवन के दर्शन समझाते हैं, लेकिन ब्रह्म का, आत्मा का जो ज्ञान है वह सिर्फ आचार्य देता है।"

विज्ञान में ब्रह्मांड के दो तर्क माने गए- डॉक्टर कोठारी

स्त्री देह पर बोलते हुए उन्होंने कहा, '' हम बात करेंगे स्त्री की, उस देह की जिसके भीतर हम जीवीत रहते हैं। विज्ञान में ब्रह्मांड के दो तर्क माने गए हैं। एक को एनर्जी कहते हैं। विज्ञान मानता है कि दोनों एक दूसरे में बदल जाते हैं। नष्ट नहीं होते।'' भारतीय धरातल की बात करते हुए डॉक्टर कोठारी ने कहा कि भाषा अपने-अपने देश की अलग है। हम उनको ब्रह्म और माया भी कहते हैं। पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं। अग्नि और सोम भी कहते हैं। अर्धनारीश्वर भी कहते हैं।

हर व्यक्ति आधा पुरुष, आधी स्त्री है: डॉ. कोठारी

उन्होंने कहा, '' शरीर में चेतना नहीं है। यह भीतर की चेतना से चल रहा है। दुख भीतर है। आज हम अगर कोई रोग भी देख रहे हैं तो भीतर से आ रहा है। दिखाई दे रहा है यहां। तब चिकित्सा हम यहां करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि रोग और कहीं से उठ रहा है। यहां दिखाई देता है। इस सिद्धांत से हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति आधा पुरुष, आधी स्त्री है।

''जीवन के दोनों हिस्से पूर्ण होने पर होगा सुखद जीवन''

अब हम घर के जीवन को थोड़ी देर के लिए घर में देखें हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? अच्छा सुखद जीवन जब होगा जब जीवन के दोनों हिस्से पूर्ण होंगे। स्वस्थ होंगे। संतुलित होंगे। क्या हमारे समाज में हमारे घरों में ऐसा होता है? उस पर थोड़ी सी नजर डालने की जरूरत है। जब लड़का बड़ा होता है। मां-बाप का ध्यान कहां रहता है? इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा क्योंकि उसकी ग्रोथ में केवल शिक्षा है और कुछ भी नहीं। मां-बाप का पूरा ध्यान उसको शिक्षित करने में लग रहा है। उसको परिवार चलाना है तो अच्छे स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा।

उसकी पढ़ाई पर सारा ध्यान पूरे परिवार का रह रहा है पर बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लड़का कुछ भी कर रहा है तो एक ही जवाब है चलो लड़का है करने दो…. करने दो। देर से आता है चलने दो। खाना नहीं खा रहा… दोस्तों में बाहर कुछ भी कर रहा है…करने दो लड़का है। इतना बड़ा भेद हुआ तब उसका जो आधा भाग स्त्री का है, उसका पोषण नहीं हुआ।

कभी इस बात को हम समझेंगे तब वो कैसे समझेगा स्त्री क्या है उसका स्वरूप क्या है? समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर उसने देखा तो मां को देखा। तो उसके बाद बाकी स्त्री वाला जो आधा हिस्सा है वो पूरा शून्य में खड़ा है। उसके बाद वो अपने उस आधे पौरुष के साथ जी रहा है बड़ा हो रहा है। जो कुछ भी नया जुड़ रहा है वो उसी में जुड़ रहा है। वह बुद्धिमान बुद्धि के क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। बुद्धि गर्म है। सूर्य से आती है।

बुद्धि में अहंकार है क्योंकि अहंकार से बुद्धि होती है। उसके पास अहंकार होगा। अहंकार के कारण आक्रमकता होगी। आक्रमकता के कारण अतिक्रमण होगा। अतिक्रमण के कारण विच्छेदक दृष्टि होगी। अग्नि का काम तोड़ना है। जलाना है। जोड़ना नहीं है। दूसरी तरफ देखें हम लड़की कैसे बड़ी हो रही है घरों में। हमारे यहां तो कन्या पूजन का भी एक विधान है। पर वो बड़ी कैसे हो रही है हम जब उसको देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी।''

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुलाब कोठारी ने कहा कि मां की छाया, चार-पांच-छह साल की बच्ची में दिखाई देने लगती है। वह अपने छोटे भाई-बहनों को खिलाती-पिलाती है। उनका हर तरह से ध्यान रखती है। आप इस बात को समझ कर देखना। उसको यह सब किसने सिखाया यह भी आपको एहसास करना पड़ेगा। फिर घर में जितने भी काम हो रहे हैं उत्सव हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, जन्म मरण परण जो कुछ हो रहा है वो उसमें भागीदार है। लड़का भागीदार नहीं है। हर त्यौहार पर वह भी पूजा में शामिल रहती है। ईश्वर से कहती है अच्छा वर मांगती है, अच्छा घर मांग रही है। हमारे अंदर से मेनली इसीलिए जाना जा रहा है कि वो अपनी जो भी इष्ट है, तो वह लड़की जब बड़ी हो रही है वो एक सपने के साथ बड़ी हो रही है। मेरा वर होगा तो कैसा होना चाहिए वो भी कल्पना करके बड़ी होती है। मेरा घर कैसे होगा, मेरी संतान कैसे होगी उन सब की कल्पना के साथ एक मूर्ति गढ़ती लड़की बड़ी हो रही है। देखिए और उसकी देह के रंग रंग में उसकी वह कल्पना, वह मूर्ति और उसका स्वभाव भरते चले जा रहे हैं।

अब देखिए दोनों में कितना अंतर है, ये अंतर आप यही समझेंगे समाज का जो निर्माण हो रहा है यहां से हो रहा है। किस रूप में समाज आगे बढ़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं क्योंकि जैसे हमने कहा मातृ देवो भव! देह एक पार्ट हुआ, लेकिन जब पितृ देवो भव आ रहा है तो उसमें सात पीढ़ी के पितरों के अंश आते हैं, उस बीच के साथ में वर्ण आता है, उस बीच के साथ में आकृति, प्रकृति, आकृति आती है, उस बीच के साथ में वो बहुत बड़ा, पर वो सूक्ष्म क्षेत्र दिखाई नहीं देता।

देह और देह से जुड़ी सब क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, पर सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म प्राण शरीर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारा जीवन वहीं चल रहा है क्योंकि हमारा जीवात्मा प्राण रूप है। वह स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा। इसको मूल में समझना पड़ेगा और उसमें देखिए कितनी चीजें पिता के शरीर में उस बीच के साथ आ रही हैं तो उसका संचालन कहां हो रहा है, आज की तारीख में शून्य है। पिता को यह शायद अनुभव भी नहीं है कि वह बीज का धारक है, उस बीज में ब्रह्मा ब्रह्म खुद बैठा हुआ है। इसलिए वो आने वाले जीवन की सारी संपदाएं साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।

लेकिन इसको ये भारतीय संस्कृति के वो आयाम हैं, जो इंसान का निर्माण ही नहीं करते, इंसान को पुनः भगवान तक ले जाने का काम कर रहे हैं और हम अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं क्या हो रहा है। हमारी शादी भी आज जो हो रही है, वो दो शरीरों के बीच में हो रही है और हम जानते हैं हम शरीर नहीं हैं, सोचें इस बात को—मेरे पास आत्मा, मन, बुद्धि सभी तो है, तो शादी अगर होगी भी है तो इन चारों की चारों से होगी, इतना तो मान सकते हैं। पर नहीं है, आज तो कांट्रैक्ट मैरिज हो रही हैं, हम कहां तक आ गए यह भी हमें ही सोचना होगा? बल्कि अब तो इस समस्या का एक समाधान है कि हम शादी करना ही नहीं चाहते। इस देश में...।

डॉक्टर कोठारी ने कहा कि ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि में जो विवाह हो रहे हैं वो आत्मा से आत्मा के हो रहे हैं। दोनों आत्माएं दिखाई नहीं पड़ती। बहुत बड़ा भेद है और यही वो कारण है जो हमें 7 जन्म की बात कहता है कि विवाह सात जन्म का होता है, क्योंकि पिता के निज में सात पीढ़ी की पितृ हो रहे हैं, जिसको आप जींस कह रहे हैं। साइंस भी आज जींस कह रही है, साइंस भी मान रही है कि हमारे पास इतनी पीढ़ियों की जींस है। हमारे यहां तो बहुत स्पेसिफिक लिखा है, कितना पोर्शन किस पीढ़ी का उस सीट के साथ जुड़ा है। तो जैसे ही स्त्री भी उस पुरुष के साथ जुड़ी, तो वो जींस का आदान-प्रदान हुआ, तब वो संबंध सात पीढ़ी से स्वतः जुड़ गया।

उन्होंने कहा कि हमको इस बात पे और वो संबंध सूक्ष्म क्षेत्र का है, दिखाई नहीं दे रहा। ना दूल्हे को दिख रहा है, ना दुल्हन को दिख रहा है कि हम कहां जुड़े हैं। लेकिन आप कभी विवाह स्थल पर बैठ के देखें, उन दोनों को, उन दोनों का ध्यान शरीर पर नहीं दिखेगा, वो कहीं और खोए हुए मिलेंगे आपको। ये उस बात का प्रमाण है कि उनके मन और उनकी भावनाएं कहीं और काम कर रही हैं। वो ये इतना सूक्ष्म भाव है, जिससे मेरे जीवन का स्वरूप निर्माण होता है—दिमाग से नहीं होता, बुद्धि से, मन से भी नहीं हो रहा, हो रहा है यहां से। भावना मेरी सबसे बड़ी शक्ति है रूपांतरण की। उसको ही मैं माया कहता हूं। जो शरीर है वो प्रकृति है, जो जीवात्मा है वो महामाया है, जो मूल में आत्मा है वो माया है। ये तीनों चीजें स्त्री में भी काम कर रही हैं, पुरुष में भी काम करती हैं। अलग नाम हैं, एक की माटी के अलग नहीं है, आकृति भी है, बस आकृति भी शायद कर्मों से हो रही है, और किसी कारण से हम अलग नहीं हैं। भीतर तो वैसे ही सब एक है, ये भी हमको साथ रखना पड़ेगा।

पर एक काम और होता है हमारे देश के इस विवाह फंक्शन में, जो मेरे ख्याल से अब तो देश के बाहर कहीं नहीं बचा, दिखाई भी नहीं देता। और आज इस देश में भी उस परंपरा का सम्मान नहीं है, हम उस परंपरा को अपमानित ही कर रहे हैं। वो परंपरा मेरी है—कन्यादान। आज कोई भी पढ़ी हुई महिला, बच्ची इस बात को सुन के खुश नहीं होती कि कन्या को क्या मान रखा है? सामग्री है क्या? उसका दान कर रहे हो। तो क्या हमारे महर्षि लोग इतने अज्ञानी थे कि वो इंसान को पदार्थ की श्रेणी में रखकर कोई बात कर रहे थे? हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच रही, तो ये हमारी तकलीफ है। जीवन का सारा का सारा दारोमदार इस एक शब्द पर है और वो भी मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरी दिव्यता का मूल स्वरूप है। वो बीज है, स्त्री की दिव्यता का बीज। वह वहां से उसकी दिव्यता प्रकट होना शुरू होती है, उसके पहले शादी से पहले नहीं हो सकती, वो देह में जी रही है। क्या होता है कन्यादान में? मेरी शादी सात फेरों में हो रही है, मंत्रों से हो रही है। शरीर काम कर रहा है, लेकिन शादी मंत्रों से, आत्मा से हो रही है। योग हम आत्मा का कर रहे हैं। तो जैसा शुरू में कहा, कि बीज पुरुष के पास है, स्त्री के पास बीज नहीं है। तो जो स्त्री के हिस्से का बीज है, पिता के पास उसका क्या हुआ? उसने अपना भी पुत्र को दे दिया, आगे पुत्र से पुत्र में चलता चला गया।

जो हिस्सा पुत्री का था उसका क्या हुआ? वो अभी पिता के पास रखा है। इस कन्यादान में वो पुत्री का हिस्सा, वो अपने दामाद के हृदय में वापस प्रतिष्ठित कर रहा है, क्योंकि वो बीज, बीज से ही जाके जुड़ेगा। और ये जो कन्या का हिस्सा है, जो पिता दान कर रहा है, मंत्रों की सहायता से—इस आदान-प्रदान को हम कन्यादान कहते हैं। उसके बाद आप नोट करके देखना, स्त्री कभी पीर में जाकर रहने को तैयार नहीं रहती। उसकी आत्मा शिफ्ट हो गई, खाली शरीर नहीं गया वहां। पीहर में वो शरीर से जी रही थी, ससुराल में शरीर से जीना भूल जाएगी, वो आत्मा से जिएगी। इसको कभी बहुत बड़ा परिवर्तन है, वह यही समझ में आएगा, नहीं तो कहां आएगा। आज 40-50 साल की उम्र में भी जब महिला वापस पीर जाती है छुट्टियों में, तो वापस लड़की हो जाती है—वैसे ही जीना, खेल-खिलाना, खेलना-कूदना और लगता है मैं मां के घर आ गई, मजा आ रहा है।

ठीक है, और जैसे ही वह वापस अगले दिन पहुंच रही है, वापस आत्मा के अपने सांसारिक स्वरूप में पहुंच गई, बच्चों को देख रही है, पति को देख रही है, सास-ससुर को देख रही है, किस-किस को देख रही है, खुद को भूल के सबको देख रही है। इसको आप यूं देखो बात को—तो आत्मा से जीना, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व ही नहीं है उसका देहत्व। क्यों? उसी के पास एक वो दृष्टि है, जो शरीर के साथ भी जी रही है, आत्मा के साथ भी जी रही है। जीना तो मुझे भी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए कि वो अपनी आत्मा के साथ जिएं, आत्मा के स्वरूप का निर्माण करें, और इस शरीर के अंदर 100 साल तक इस आत्मा को ही विकसित करें।

मातृत्व को 'मातृ देवो भव' कहा गया: डॉक्टर कोठारी

डॉक्टर कोठारी ने कहा, ''मां को सबसे पहले यह एहसास होता है कि एक नया मेहमान उसके भीतर आ रहा है, जबकि बाकी किसी को इसका पता नहीं चलता। यह अनुभव बेहद सूक्ष्म और दिव्य होता है, जिसे कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं पकड़ सकता। मां अपने शरीर और मन में आने वाले बदलावों जैसे आदतों, सपनों और भावनाओं से समझ लेती है कि यह आत्मा कहां से आई है। वह न केवल बच्चे का शरीर बनाती और उसे सुरक्षित रखती है, बल्कि उसके पुराने संस्कारों को शुद्ध करके उसमें परिवार के नए संस्कार और जीवन-मूल्य भी भरती है। यह पूरी प्रक्रिया मौन और गहराई से होती है, जिसमें कोई शब्द या साधन काम नहीं आते, केवल मां की आंतरिक अनुभूति और शक्ति ही सब कुछ करती है। यही कारण है कि मातृत्व को 'मातृ देवो भव' कहा गया है।''

उन्होंने कहा कि यह अंश मां के अद्वितीय सृजन और सूक्ष्म संवाद की गहराई को समझाता है। मां के पास सीमित समय होता है, पर उसी अवधि में वह जीव को केवल शरीर नहीं देती बल्कि उसे इंसान बनाने का अद्भुत कार्य करती है। इसमें शब्दों की नहीं, मौन की शक्ति काम करती है। जीवन की मूल कामना आत्मा के गहरे स्तर से निकलती है, जिसे ईश्वर का मन कहा गया है, जहां पिछले जन्मों के संस्कार और वर्तमान जीवन की इच्छाएं संग्रहीत होती हैं। यही कामना माया कहलाती है और ब्रह्म से जुड़ी रहती है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुलाब कोठारी ने कहा कि हमारी वाणी भी चार धरातलों पर चलती है, वैखरी (जो हम बोलते और सुनते हैं), मध्यमा (मन में चलने वाली वाणी), पश्यंती (जहाँ अर्थ और शब्द एक हो जाते हैं) और परा (शब्दरहित ईश्वर की वाणी)। मां मौन रहते हुए इसी सूक्ष्म स्तर पर जीव से संवाद करती है, उसकी इच्छाओं और संस्कारों को परिष्कृत करती है। संतान और मां का रिश्ता भाषा का नहीं, शुद्ध भावना का होता है। यही ईश्वरीय मौन पति-पत्नी के गहरे संबंध में भी प्रकट होता है। महिला इन सभी धरातलों पर रोज जीती है, इसलिए उसमें असंख्य शक्तियां और विविध कर्म क्षमता दिखाई देती है। पिता बीज का दाता है, पर शरीर का वास्तविक निर्माण मां करती है; ईश्वर की यह प्रक्रिया पिता से मां और फिर संतान में प्रवाहित होती है। निर्माण के साथ-साथ पोषण का कार्य भी मां ही करती है, जिसे आधुनिक शिक्षा ने समझने की क्षमता को कमजोर किया है।

