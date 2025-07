UP Cabinet : यूपी में अब मकान के साथ दुकान की मिलेगी छूट, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला संभव

गौरतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में मिक्स लैंड यूज़ (Mix Land Use) यानी एक ही भूखंड पर आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के निर्माण की अनुमति नहीं थी। इससे न केवल लोगों को कठिनाई होती थी, बल्कि छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को व्यवसाय के लिए अलग से भूखंड लेने या व्यावसायिक इलाके में शिफ्ट होने की मजबूरी झेलनी पड़ती थी। इस पृष्ठभूमि में अब भवन विकास उपविधियों में व्यापक संशोधन कर इस दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन किया जा रहा है।

फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में होगा बड़ा बदलाव

प्रस्तावित उपविधियों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को भी मौजूदा स्थिति से दोगुना तक बढ़ाने की तैयारी की गई है। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में FAR 2.5 तक सीमित है, लेकिन इसे अब 5 गुना तक करने का प्रस्ताव है। इससे छोटे भूखंडों पर भी बहुमंजिला निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जगह का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। हालांकि, FAR में अंतिम बदलाव कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के सुझावों के आधार पर ही तय किया जाएगा। इस पर विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।