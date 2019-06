नौतपा के बाद भी गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-तूफान का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी ने लोगों को तौबा करा दी है। घर हो या बाहर लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही हैं। आलम यह है कि सुबह से ही शुरू होने गर्मी दोपहर होते-होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर देते ही है। वहीं, मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर आंधी हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ आंधी व धूल भरे तूफान का अलर्ट जारी किया है।

यह खबर भी पढ़ें— पाक विदेश सचिव ने ईद पर दिल्ली में पढ़ी नमाज, मोदी-इमरान बैठक की अटकलें तेज

MeT Dept warns of thunderstorm, lightning in Chhattisgarh, MP, Maharashtra Read @ANI story | https://t.co/J39rkKnYym pic.twitter.com/R88m3g11qP

यह खबर भी पढ़ें— पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी, कूच बिहार में TMC कार्यकर्ता की हत्‍या

आंधी-तूफान की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 3-4 दिनों के दौरान गर्मी की गंभीर स्थिति बनी रहने की संभावना है। कल यानी बुधवार को मध्य प्रदेश के नौगाम में 47.9 ° C का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग से जुड़ी संस्था MeT ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है।

यह खबर भी पढ़ें— बाबुल सुप्रियो के निशाने पर ममता, कहा- अब उनकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक

IMD: Thunderstorm/dust storm accompanied with gusty winds (30-40 kmph) at isolated places very likely over Haryana, Chandigarh & Delhi, Punjab and West Uttar Pradesh. https://t.co/d7OrOBx4SW