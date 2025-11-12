Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राष्ट्रीय

Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

डॉ. उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है। वह दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध है। घटना से 3 दिन पहले उसने भाभी से कहा था कि 3 दिन बाद घर लौटेगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 12, 2025

दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी उमर नबी। (फोटो- X/@ShivanChanana)

दिल्ली में लाल किले के पास एक i20 कार में सोमवार को जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक, जिस कार को उड़ाया गया। उसे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉ. उमर नबी चला रहा था।

अब यह पता चला है कि उमर ने घटना से तीन दिन पहले पुलवामा में अपने भाभी से बात की थी। उमर ने उनसे कहा था कि वह तीन दिन बाद घर लौटेगा।

पुलवामा के कोइल गांव में परिवार सोमवार की रात उमर के लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच, उनके घर पर अचानक पुलिस पहुंच गई।

पुलिस को देखकर सभी हैरान हो गए। पुलिस ने पहले उसके भाई जहूर इलाही के बारे में पूछताछ की। इसके बाद अधिकारी उसे थाने लेकर चले गए।

बड़े भाई को भी उठा ले गई पुलिस

कुछ देर बाद उसके बड़े भाई आशिक हुसैन को भी पुलिस अपने साथ लेकर चली। उमर के परिवार ने कहा- उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया।

उमर के पिता गुलाम नबी को पूछताछ के लिए उठाया गया, जबकि उनकी मां को कथित तौर पर डीएनए सैंपलिंग के लिए ले जाया गया।

अब पुलिस को संदेह है कि उमर लाल किले में हुए विस्फोट से कुछ दिन पहले पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टरों के सफेदपोश समूह का सरगना था। एक अधिकारी ने कहा- उस पर बाकी डॉक्टरों को निर्देश देने और उन्हें उकसाने का संदेह है।

परिवार ने कहा- जब मीडिया में खबर आई तो...

उमर की भाभी मुजम्मिला अख्तर ने कहा- हमें कुछ नहीं पता था। हमें उमर बारे में तब पता चला जब मीडिया में खबर आई। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस के कुछ लोग सोमवार रात उनके घर पहुंचे थे।

उमर की भाभी ने कहा- मैं बाहर निकली और उन्होंने जहूर (उमर के भाई) के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि हम उसे सुबह थाने ले आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और उसे ले गए।

जम्मू में उमर के परिवार से पुलिस ने क्या कहा?

उमर की भाभी ने आगे बताया- पुलिस 15 मिनट बाद फिर आई और मेरे पति (आशिक हुसैन) के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके साथ चलना होगा और वे जहूर को उनके हवाले कर देंगे।

उन्होंने हमारे फोन ले लिए। जब ​​वे वापस नहीं आए, तो मैंने डीएसपी को फोन किया। उन्होंने मुझे चिंता न करने और सो जाने को कहा। तब मैं समझ गई मामला कुछ बड़ा है।

रोज फोन नहीं करता था उमर

भाभी ने बताया- उमर ने पिछले शुक्रवार को फोन किया था। वह रोज फोन नहीं करता था। मैंने उसे घर आने को कहा तब उसने कहा- मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं परीक्षाओं में व्यस्त हूं और मुझे लाइब्रेरी जाना है। उमर ने कहा था- वह तीन दिन में आएगा। हमने उससे फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका।

नीट टॉपर था उमर

गांव में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उमर ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) से एमबीबीएस की पढ़ाई की। वह नीट-पीजी में राज्य के टॉपरों में से एक था। उसने जीएमसी श्रीनगर में ही एमडी की सीट हासिल की। ​

​एमडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उमर ने जीएमसी अनंतनाग में काम किया। डेढ़ साल पहले, वह फरीदाबाद चला गया और अल फलाह विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गया। सूत्रों ने बताया कि उसकी श्रीनगर में एक डॉक्टर से सगाई हो गई थी।

कौन है मुजम्मिल गनई?

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुजम्मिल गनई को भी गिरफ्तार किया गया है। उसका घर पुलवामा में उमर के घर से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है। मुजम्मिल गनई का परिवार यह मानने को तैयार नहीं था कि वह जैश के साथ काम करता था।

मुजम्मिल की बहन असमत शकील ने बांग्लादेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। उसकी 10 नवंबर को शादी होनी थी। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शादी समारोह स्थगित कर दिया गया।

2017 में पूरी की थी MBBS की पढ़ाई

मुजम्मिल एक किसान परिवार से है। जिसने 2017 में जम्मू के बत्रा (ASCOMS) मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में जाने से पहले श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में काम किया।

सोमवार को पुलिस ने उनके बड़े भाई अब्बास शकील को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, मुजम्मिल की जानकारी से उन्हें फरीदाबाद में विस्फोटकों और गोला-बारूद के बड़े जखीरे का पता चला। उसने पुलिस को कुलगाम के काजीगुंड निवासी डॉ। अदील मजीद राथर तक भी पहुंचाया।

#Delhiblastमें अब तक

Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

delhi blast

दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश की मौत, 10 दिन पहले ही गया था काम करने के लिए

Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए निर्देश

Mumbai Police Security after Delhi blast

Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

Blast in Delhi

Delhi Blast: कार से दो फीट की दूरी पर था शख्स, बाल-बाल बची जान, सुनाई आंखों देखी

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया बड़ा अपडेट, कार की हुई पहचान

Delhi Blast: दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका

Delhi Blast : दिल्ली में ब्लॉस्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा और काशी में पुलिस की पैनी नजर

Blast in Delhi

Delhi Blast: ‘जिंदगी में कभी नहीं सुना इतना जोरदार धमाका…ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे’, दुकानदार ने बताया खौफनाक मंजर

दिल्ली में कार में विस्फोट

Delhi Blast: लाल किले के पास कार में विस्फोट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली-मुंबई, चांदनी चौक मार्केट बंद

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

12 Nov 2025 09:25 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

