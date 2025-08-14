गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने इस तरह से सिखाया सबक, फिर दुनिया भर के सामने हुई फजीहत

उधर, सिंधु जल संधि पर भारत द्वारा एक तरफा रोक लगा दिए जाने के बाद अब भारत ने एक अंतराष्ट्रीय मध्यस्थ कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिंधु) पर भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली नई जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मानदंडों की व्याख्या की मांग की गई है।