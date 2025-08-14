Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने इस तरह से सिखाया सबक, फिर दुनिया भर के सामने हुई फजीहत

पाकिस्तान आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की दूसरी समीक्षा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है। वह पांच में से तीन प्रमुख लक्ष्यों में चूक गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में कमजोरियां उजागर हुई हैं। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और अस्थिर हो सकती है

भारत

Mukul Kumar

Aug 14, 2025

पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। फोटो- IANS

पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के 7 अरब डॉलर के ‘बेलआउट’ पैकेज की दूसरी समीक्षा में निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान पांच में से तीन प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। जो उसकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और राजकोषीय कमज़ोरियों को उजागर करता है।

इस्लामाबाद के इस प्रदर्शन से भारत के उस आरोप की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान का उधार लेने और कार्यान्वयन का रेकॉर्ड बहुत खराब है।

ये भी पढ़ें

Vote Chori: एक बार फिर सवालों के घेरे में ममता सरकार! पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक बूथों की वोटर लिस्ट गायब
राष्ट्रीय
image

भारत लंबे समय से पाकिस्तान को दिए जाने वाले इन कर्जों का विरोध करते हुए कहता रहा है कि इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आने वाले धन का इस्तेमाल राज्य-प्रायोजित सीमा-पार आतंकवादी गतिविधियों में करता है।

आइएमएफ की पिछली बैठक में भी भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा था कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली कर्ज अनुमोदन प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित महत्व दिया जाए।

भारत का ध्यान खींचने को हर हथकंडा अपना रहा पाक

भारत द्वारा सिंधु समझौता रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। कूटनीतिक प्रयासों व बातचीत की गुहार लगाने में विफलता मिलने के बाद अब पाकिस्तान के रहनुमा भारत को युद्ध व परमाणु हमले की गीदड़भभकियां देने में जुटे हैं।

ताजा बयान पाक पीएम शहबाज शरीफ का है। शरीफ ने कहा है कि दुश्मन पाक से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। यदि कोशिश की तो हम युद्ध को तैयार हैं।

आतंक के खिलाफ कार्रवाई, तभी राहत

उधर, सिंधु जल संधि पर भारत द्वारा एक तरफा रोक लगा दिए जाने के बाद अब भारत ने एक अंतराष्ट्रीय मध्यस्थ कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिंधु) पर भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली नई जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मानदंडों की व्याख्या की मांग की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

Published on:

14 Aug 2025 07:22 am

Hindi News / National News / गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने इस तरह से सिखाया सबक, फिर दुनिया भर के सामने हुई फजीहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.