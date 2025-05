पाकिस्तान में 100 KM अंदर तक एयरस्ट्राइक, 90 आतंकी ढेर, जैश-लश्कर और हिज्बुल के ठिकाने तबाह

Summary on the list of 9 targets taken by the Indian Armed Forces under #OperationSindoor in Pakistan, PoK



1. Markaz Subhan Allah Bahawalpur

2. Markaz Taiba, Muridke

3. Sarjal / Tehra Kalan

4. Mehmoona Joya Facility, Sialkot,

5. Markaz Ahle Hadith Barnala, Bhimber,

6. Markaz… pic.twitter.com/vycQ7LGwt5