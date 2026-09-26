बच्चे की कमर के पास गड्ढा दिखे तो कब चिंता की बात? मेयो क्लिनिक से जानें Sacral Dimple के संकेत

जन्म के समय अस्पताल में डॉक्टर नवजात की जांच करते हैं। यदि डॉक्टर को डिंपल सामान्य लगता है, तो किसी जांच या इलाज की कोई जरूरत नहीं होती। यह उम्र के साथ यूं ही बना रहता है और कोई परेशानी पैदा नहीं करता। लेकिन यदि डिंपल असामान्य है या उसके साथ त्वचा पर बाल व गांठ मौजूद हैं, तो डॉक्टर बच्चे के स्पाइन का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। यदि बच्चा 3 से 6 महीने से छोटा है, तो अल्ट्रासाउंड से रीढ़ की स्थिति का सटीक पता चल जाता है। बड़े बच्चों में रीढ़ और नसों की स्थिति देखने के लिए एमआरआई (MRI) की जाती है। यदि जांच में टीथर्ड कॉर्ड जैसी समस्या निकलती है, तो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन समय रहते एक छोटी सर्जरी के जरिए रीढ़ की हड्डी को चिपके हिस्से से मुक्त कर देते हैं, जिससे बच्चा भविष्य में चलने-फिरने की किसी भी स्थायी कमजोरी से पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है।