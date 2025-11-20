गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का राजस्थान से कनेक्शन: जुर्म की दुनिया में कैसे बढ़ा लॉरेंस के भाई का कद, पढ़ें पूरी क्राइम कुंडली

साल 2018, फिर 2020 और 2021, जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान भी अनमोल शांत नहीं बैठा। उसके बैरक नंबर 14 से तीन बार मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए, जिनसे वह जेल के अंदर से ही धमकी और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा था। वो जेल से ही कारोबारियों को धमकाता था, तुम जोधपुर में रहते हो और गैंग को नहीं जानते? यही उसकी स्टाइल थी।