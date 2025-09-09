राजधानी में हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, विधायक पुत्र, पूर्व मंत्री और कारोबारी बेटों के नाम भी आए सामने

इस रैकेट में शामिल इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवाल केवल एक मोहरा है। इनके पीछे बड़ा गिरोह है, जो दिल्ली-मुंबई, पंजाब के बड़े ड्रग्स माफिया से जुड़े हैं। उनसे ड्रग्स लेकर शहर के होटल, क्लब, पब में इन युवतियों के जरिए बेच रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं कर पाई है। ड्रग्स बेचने और सेवन करने वालों में नव्या और उसके साथियों के अलावा विधायक पुत्र, पूर्व मंत्री, समाज सेविका, कारोबारी के बेटों के अलावा दो कार कारोबारी भी शामिल हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है।