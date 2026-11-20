आनासागर झील- इस कृत्रिम झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह राजा अरणोराज उर्फ अन्नाजी ने 1135- 50 में करवाया था। मुगल शासक कलाप्रेमी शाहजहां ने 1637 में झील के किनारे संगमरमर की 4 बारहदरियां एवं एक ाामाां का दरवाजा बनवा कर इसकी ाूबसूरती में चार चांद लगा दिए। शासक जहांगीर ने इसके किनारे एक आलीशान बाग बनवाया, जिसे काी दौलत बाग और आज सुााष उद्यान के नाम से जाना जाता है। झील के पूरा सूा जाने पर ाुदाई के दौरान बीचों बीच एक टापू बनवाया गया था, जहां एक रेस्टोरेंट स्थापित किया गया था। झील में नौका विहार की ाी व्यवस्था है। नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष गोपाल बाहेती की कार्यकाल में ऋषी घाटी पर वैकल्पिक मार्ग बनवाया गया। जहा ं जायरीन स्नानादि करते हैं ।

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