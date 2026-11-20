आनासागर झील- इस कृत्रिम झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह राजा अरणोराज उर्फ अन्नाजी ने 1135- 50 में करवाया था। मुगल शासक कलाप्रेमी शाहजहां ने 1637 में झील के किनारे संगमरमर की 4 बारहदरियां एवं एक ाामाां का दरवाजा बनवा कर इसकी ाूबसूरती में चार चांद लगा दिए। शासक जहांगीर ने इसके किनारे एक आलीशान बाग बनवाया, जिसे काी दौलत बाग और आज सुााष उद्यान के नाम से जाना जाता है। झील के पूरा सूा जाने पर ाुदाई के दौरान बीचों बीच एक टापू बनवाया गया था, जहां एक रेस्टोरेंट स्थापित किया गया था। झील में नौका विहार की ाी व्यवस्था है। नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष गोपाल बाहेती की कार्यकाल में ऋषी घाटी पर वैकल्पिक मार्ग बनवाया गया। जहा ं जायरीन स्नानादि करते हैं ।