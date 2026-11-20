विवरण : ब्लू व्हेल गेम जिसे 'ब्लू व्हेल चैलेंज' के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऑनलाइन गेम है। दावा किया जाता है कि यह कई देशों में मौजूद है। रूस के पूर्व सजायाफ्ता द्वारा बनाए गए ब्ल्यू व्हेल गेम चैलेंज में कथित तौर पर खिलाडिय़ों को 50 दिनों की अवधि के लिए कई साहसी, आत्म विनाशकारी कार्यों के लिए उकसाया जाता है व अंतिम चुनौती में खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए कहा जाता है। इस गेम को कई लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। ब्लू व्हेल गेम की शुरुआत रूस में वर्ष २०१३ में हुई थी। मनोविज्ञान के पूर्व छात्र फिलिप बुडेकिन, जिसे उसके विश्वविद्यालय ने निषकासित कर दिया था, ने दावा किया है कि यह गेम उसने बनाया है।

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