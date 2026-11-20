राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अनुसार- चुनाव सिंगल फेज में होगा। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं, जिनके लिए 2689 जगहों पर वोटिंग होगी। चुनावी व्यवस्था में 90 हजार कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयुक्त के अनुसार- चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन के लिए लॉकर की सुविधा होगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं, जिससे उनको वोट डालने में आसानी हो। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की आवश्यकता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आप ने बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी।

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